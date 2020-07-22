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Госдеп объявил награду за помощь в аресте двух украинцев, обвиненных в киберпреступлениях

Вознаграждение объявляется в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США назначил награду до $2 млн за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, обвиненных в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Об этом заявил во среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Сегодня Госдепартамент США объявляет о наградах до $1 млн в каждом из случаев за информацию, которая приведет к аресту или привлечению к ответственности граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за причастность к транснациональной организованной преступности, в частности киберпреступности", - отмечается в распространенном заявлении.

Вознаграждение объявляется в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (Transnational Organized Crime Program).

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