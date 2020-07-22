Депутаты Рады просят Конституционный суд отменить закон о Высшем антикоррупционном суде

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады просят Конституционный суд Украины (КСУ) признать не соответствующим основному закону закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом сообщила в среду пресс-служба КСУ, ссылаясь на соответствующее представление парламентариев.

"От 49 депутатов поступило представление с просьбой признать неконституционным закон о Высшем антикоррупционном суде", - отметили в КСУ.

Депутаты мотивируют свое решение тем, что, по их мнению, ряд положений закона не соответствуют конституции. В частности, отмечается в документе, это касается статуса и полномочий ВАКС, определения количества его судей, требований к кандидатам на должность судьи, а также процедуры проведения конкурса.

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года, что приветствовали западные партнеры. Его создание было одним из требований предоставления Украине очередного транша Международного валютного фонда.

С момента запуска суд успел вынести 11 обвинительных приговоров.

Инициировали представление преимущественно депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", а также депутаты из депутатской группы "За будущее" и внефракционные. Ранее парламентарии из ОПЗЖ также попросили КСУ признать противоречащим конституции закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".