Правозащитники призвали ЦИК Белоруссии отменить ограничение числа наблюдателей на участках

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Белорусская кампания общественных структур и политических партий по наблюдению за выборами "Право выбора" выступила за отмену решения Центризбиркома (ЦИК) об ограничении количества наблюдателей на избирательных участках на президентских выборах как противоречащего конституции страны.

"Постановление, принятое 22 июля Центризбиркомом, противоречит основополагающим принципам проведения свободных и демократичных выборов. Предлагаем отменить решение об ограничении количества наблюдателей", - сказано в заявлении, опубликованном в среду на сайте кампании. В нем отмечается, что своим решением ЦИК "практически лишает возможности независимых наблюдателей, выдвинутых гражданами и демократическими организациями, наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов"."В Беларуси выборы превращаются в полностью закрытый, негласный процесс", - подчеркивают они.

Участники "Права выбора" убеждены, что решение ЦИК является реакцией на "огромное количество независимых наблюдателей, которые выдвигаются в этом году", при этом они призывают граждан не отказываться от наблюдения и продолжать выдвигаться в качестве наблюдателей. "В случае если независимых наблюдателей лишат права наблюдения за выборами - будем требовать признания выборов незаконными и проведения новых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ", - подчеркивается в заявлении.

Центризбирком Белоруссии в среду принял решение ограничить присутствие наблюдателей на участках для голосования на выборах президента страны. В основной день голосования на участке могут находиться не более пяти наблюдателей, во время досрочного голосования - не более трех.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. К настоящему времени избирательными комиссиями аккредитованы почти 43 тыс. национальных наблюдателей.

В кампанию "Право выбора" входят представители восьми политических и общественных сил, в том числе партии "Белорусский народный фронт", Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, движения "За свободу", Партии свободы и прогресса, а также Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности.