{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

И.о. помощника госсекретаря США отправится с визитом в Брюссель

Визит Филипа Рикера состоится с 23 по 25 июля

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в четверг отправится с визитом в Брюссель, где, в частности, планирует обсудить с европейскими коллегами Китай. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Филип Рикер с 23 по 25 июля посетит Брюссель, чтобы встретиться с европейскими и бельгийскими коллегами в целях продвижения трансатлантических отношений и ключевых двусторонних приоритетов США и Бельгии", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, в рамках встреч с представителями ЕС Рикер намерен "укреплять важнейшую роль партнерства США и ЕС в глобальном восстановлении" от последствий пандемии. Кроме этого, он планирует обсудить "план диалога между США и ЕС по Китаю", а также вопросы, связанные с торговлей и обменом данными.

Теги
БельгияСША
AP: власти США решили закрыть консульство страны в Ухане
Ранее Reuters сообщило, что Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в ответ на требование Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне
Читать полностью