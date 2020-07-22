И.о. помощника госсекретаря США отправится с визитом в Брюссель

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в четверг отправится с визитом в Брюссель, где, в частности, планирует обсудить с европейскими коллегами Китай. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Филип Рикер с 23 по 25 июля посетит Брюссель, чтобы встретиться с европейскими и бельгийскими коллегами в целях продвижения трансатлантических отношений и ключевых двусторонних приоритетов США и Бельгии", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, в рамках встреч с представителями ЕС Рикер намерен "укреплять важнейшую роль партнерства США и ЕС в глобальном восстановлении" от последствий пандемии. Кроме этого, он планирует обсудить "план диалога между США и ЕС по Китаю", а также вопросы, связанные с торговлей и обменом данными.