В США заявили, что ясно доводят до сведения Китая, какого от него ждут поведения

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ясно доводят до сведения Китая, каких шагов ждут от него на международной арене, и Вашингтон готов принимать меры против Пекина. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя решение американской администрации закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

"Мы ясно излагаем свои ожидания, касающиеся того, как следует вести себя Коммунистической партии Китая. И, когда она не поступает таким образом, мы собираемся предпринимать действия, защищающие американский народ", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопросы журналистов в Копенгагене в рамках поездки в Европу. Во вторник Помпео нанес визит в Великобританию, а затем отправился в Данию.

Глава американской дипломатии также в очередной раз выразил мнение, что Китай крадет в крупных масштабах американскую интеллектуальную собственность. По оценке Помпео, действия КНР в этой области стоили экономике США "сотен тысяч рабочих мест". Высказывания госсекретаря США привело информационное агентство Bloomberg.

Как ранее утверждала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, требование закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне было вызвано необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.

МИД КНР сообщил, что Вашингтон потребовал во вторник от Пекина закрыть дипломатическую миссию в Хьюстоне. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран. Власти Китая примут "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования, предупредил Ван Вэньбинь.

Во вторник Помпео обвинил руководство КНР в попытках похищения американской интеллектуальной собственность с помощью китайских государственных компаний. Выступая на пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, он заявил, что США хотят сформировать международную коалицию для противостояния угрозам, которые, с точки зрения Вашингтона, исходят от Китая.