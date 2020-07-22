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СМИ: Индия и Россия намерены подписать соглашение о доступе к военным базам друг друга

По информации The Economic Times, после заключения такого соглашения российская сторона сможет использовать для дозаправки кораблей ВМФ такие порты, как Мумбаи и Вишакхапатнам

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Индия и Россия разрабатывают соглашение, разрешающее доступ каждой из стран к военным аэродромам и базам страны-партнера. Об этом сообщает в среду газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По информации издания, такой документ может быть подписан в 2020 году в ходе запланированного российско-индийского саммита с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как отмечает газета, такое соглашение упростит взаимодействие в оборонной области и позволит военным кораблям и самолетам получить доступ к портам и аэродромам страны-партнера для обслуживания и дозаправки. Это важно, поскольку Россия остается ведущим поставщиком оружия в Индию, также две страны активно проводят совместные учения, напоминает газета.

Готовящееся соглашение подразумевает возможность развертывания военного контингента определенной численности на территории страны-партнера.

Издание указывает, что Россия гарантировала постоянные поставки вооружений и оборудования в ответ на просьбу Индии о закупке в случае срочной необходимости ракет, боеприпасов и прочего.

После заключения такого соглашения российская сторона сможет использовать для дозаправки кораблей ВМФ такие порты, как Мумбаи и Вишакхапатнам. Индия тоже сможет использовать российские порты и военные аэродромы, в том числе в российской части Арктики. Индия планирует создание арктической станции в ближайшем будущем, и Россия может стать партнером в этой области, отмечает издание.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
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