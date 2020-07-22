Генсек ООН призвал лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации

ООН, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы призвать их к деэскалации. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. Эти разговоры прошли сегодня утром, - информировал Дюжаррик. - В обеих беседах генсек выразил обеспокоенность столкновениями на границе Армении и Азербайджана".

"Генеральный секретарь вновь повторил свой призыв к незамедлительной и полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам", - добавил Дюжаррик.

Гутерриш также выразил поддержку работе минской группы ОБСЕ, на площадке которой ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели четверых и ранении 10 военнослужащих. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры в рамках минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.