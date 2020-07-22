Контактная группа согласовала меры по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины в ходе видеоконференции в среду согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом сообщил МИД Донецкой народной республики.

"Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что уже с понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства ВСУ и Народной милиции.