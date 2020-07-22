Лондон тревожат данные о кибератаках Китая на компании, создающие вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. МИД Великобритании обеспокоен представленной во вторник властями США информацией о причастности двух хакеров из Китая к кибератакам против компаний, разрабатывающих вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы ведомства Доминика Рааба.

"Я глубоко обеспокоен представленными вчера свидетельствами того, что Китай осуществляет вредоносные кибератаки против коммерческих, медицинских и научных организаций, включая те, которые участвуют в борьбе с пандемией, - отметил министр. - Мы четко заявляем правительствам, готовым поощрять подобную деятельность, что вместе с нашими союзниками продолжим призывать к ответственности виновных и противостоять подобным вредоносным операциям по всему миру".

Во вторник Минюст США обвинил двух хакеров из Китая в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у различных компаний, включая разработчиков вакцины от коронавируса. Согласно опубликованному ведомством документу, два предполагаемых хакера на протяжении около 10 лет совершали атаки на компании в разных странах с целью получить доступ к разработкам в сфере высоких технологий, медицины, фармацевтики, бизнеса, образования, игровой индустрии, солнечной энергетики и обороны. Атакам с их стороны подвергались фирмы в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Республике Корея и Швеции.

В последнее время, указывается в заявлении Минюста США, предполагаемые мошенники "смогли выявить уязвимости в компьютерных сетях компаний, разрабатывающих вакцины, методики борьбы и лекарства от коронавируса". Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Дэвид Боудич, числящийся одним из авторов обвинительного заключения, заявил, что "кибератаки, производившиеся по указке китайских правительственных разведывательных служб, угрожают не только Соединенным Штатам, но и другим странам", соблюдающим международные нормы и принцип верховенства права.