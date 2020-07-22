NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

Она обратила внимание на фотографии, выложенные 21 июля на странице штаба республиканца в социальной сети Facebook. На одном снимке фигурирует встреча Трампа с представителями одной из евангелических церквей, на втором - участники акции протеста в касках и со щитами, повалившие на тротуар сотрудника правоохранительных органов. Фотографии сопровождены надписью "Общественная безопасность против хаоса и насилия".

Газета установила, что второй снимок был сделан не сейчас в одном из городов США, а в Киеве в 2014 году фотографом Мстиславом Черновым. Последний специализируется на съемках протестов и вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке, Турции, Франции и других странах. Фотография, позаимствованная штабом Трампа, была выложена на фотообменном сервисе Wikipedia Commons в 2014 году, пишет газета. Она напоминает о том, что штаб республиканца не в первый раз использует в целях политической агитации фото- и видеоматериалы, снятые в других государствах.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.