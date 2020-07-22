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Кризис на Украине

Грызлов выразил удовлетворение выработкой мер по контролю за прекращением огня в Донбассе

Меры должны вступить в силу 27 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов выразил удовлетворение в связи достигнутой ее участниками договоренностью относительно принятия дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе.

"Наконец-то, после почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском, - сказал он в среду журналистам. - В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля".

Борис Грызлов отметил, что "только благодаря вмешательству непосредственно в работу контактной группы и твердой позиции Дмитрия Козака (замглавы администрации президента РФ - прим. ТАСС) удалось преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня".

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