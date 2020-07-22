Помпео считает, что США опоздали "на вечеринку в Арктике"

На вопрос "вы опоздали на вечеринку в Арктике?" Помпео ответил: "Да, немного опоздали. Но это ничего! Я и раньше опаздывал на вечеринки и хорошо при этом веселился".

СТОКГОЛЬМ, 22 июля. /ТАСС/. США слишком поздно начали активные действия в Арктическом регионе. Об этом в среду заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью Датскому радио во время своего визита в Копенгаген.

"Я глубоко убежден, что западные ценности, которые у нас есть, дают нам фундаментальное представление о том, что мы можем быть прозрачны и открыты, можем построить крепкую экономику и при этом поддерживать безопасность. Мы сделаем это, мы сделаем это в Арктике. Мы сделаем это, противостоя России как часть НАТО. Трансатлантический союз реален и могуществен, и, несмотря на то что мы не оказались там в самом начале, мы придем туда все вместе, чтобы добиться того, чтобы все было правильно", - продолжил он.

По его словам, США якобы "были слишком наивными". "Я думаю, все мы были немного наивными, наблюдая за тем, как интересы не только России, но и Китая становились все более и более агрессивными, - утверждает Помпео. - Но если это выбор наших противников, если они решили здесь соперничать, мы не можем просто подставить другую щеку".

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены в том числе обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.