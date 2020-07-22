В США заявили, что пересмотр политики в отношении Китая носит срочный характер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Тенденции развития американо-китайских отношений указывают, что пересмотр политики США по Китаю носит срочный характер. Об этом заявил в среду первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Текст его вступительной речи распространил комитет.

"Честная оценка тенденций в американо-китайских отношениях указывает, что пересмотр политики США в отношении Китая давно назрел и носит срочный характер. Соединенные Штаты должны реагировать с использованием всего набора своих политических инструментов", - отметил Бигэн.

Он подчеркнул, что Вашингтон "стремится к конструктивным и ориентированным на результат отношениям с Пекином". "Мы будем сотрудничать с Китаем в тех областях, где наши интересы совпадают", - отметил дипломат. По его словам, это контроль над вооружениями, установление причин возникновения и распространения нового коронавируса, денуклеаризация КНДР, урегулирование ситуации в Афганистане, борьба с распространением наркотиков, поиск и возвращение на родину останков американских военнослужащих, участвовавших во Второй мировой войне, Корейской войне, войне во Вьетнаме, а также сфера торговли и экономики.

"Соединенные Штаты и КНР в обозримом будущем, скорее всего, останутся конкурентами, но это не означает, что две наши страны должны быть врагами", - подчеркнул первый заместитель госсекретаря. При этом он повторил критику вашингтонской администрации в адрес КНР.

"Китай создает наиболее боеспособные и хорошо финансируемые вооруженные силы в мире после наших [ВС]. Его ядерный арсенал растет и диверсифицируется. Часть военной модернизации и экономического развития Китая обусловлена его доступом к инновационной экономике США, включая американские университеты мирового уровня", - утверждал дипломат.

По его словам, США "используют весь набор инструментов своей внешней политики, чтобы отбросить попытку КНР экспортировать свою коммунистическую модель управления". "Нынешние тенденции в американо-китайских отношениях не выглядят многообещающими. Многие китайские должностные лица по-прежнему находятся в ловушке умонастроений, формирующих их высказывания о Китае как о жертве со стороны иностранных держав, что требует от Китая жестких ответных действий", - сказал Бигэн.

Взаимодействие в экономике

Бигэн при этом отметил, что нынешняя администрация США не добивается разъединения американской и китайской экономик.

"Я бы не сказал, что разъединение с китайской экономикой стало бы нашим преимуществом. И это не является конкретной целью нашей политики", - отметил первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Наша цель заключается в том, чтобы добиваться от Китая возобновления выполнения в полной мере обязательств движения по тому пути, на котором он находился 20 лет назад, когда он являлся пользующимся доверием членом мирового сообщества", - сказал Бигэн.

Между тем американский президент Дональд Трамп в середине июня заявил, что Соединенные Штаты сохраняют возможность "при определенных условиях полного разъединения" экономик с Китаем.

Администрация Трампа фактически проводит курс на конфронтацию с Китаем, предпринимает попытки его сдерживания. Двусторонние отношения Вашингтона и Пекина еще больше обострились на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. Трамп неоднократно выражал мнение, что КНР ответственна за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".