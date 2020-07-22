Госдеп заявил, что прогресс в отношениях с РФ практически невозможен

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США утверждает, что прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона на нынешнем этапе фактически невозможен по вине России.

"Недавние шаги, которые мы (американские власти - прим. ТАСС) делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами", - заявил в среду первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Он выступил в среду в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены американо-китайским отношениям.