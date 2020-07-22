США заявили, что продолжат вводить санкции против компаний КНР из-за ситуации в Синьцзяне

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении китайских технологических компаний, причастных, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн.

"Один из первых позитивных шагов, которые мы сделали, касается Синьцзяна, где китайские компании предоставляли технические средства Коммунистической партии для того, чтобы использовать их для осуществления Китаем репрессивных мер против уйгуров", - утверждал он. "Против них сейчас введены санкции в соответствии с американским законодательством, и они не могут вести бизнес с американскими компаниями", - отметил Бигэн.

"Мы продолжим предпринимать подобного рода меры, когда увидим, что подобные технологии используются для репрессивных целей <...>", - заявил первый заместитель госсекретаря.

Ранее Министерство торговли США сообщило о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их "причастности к нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В октябре прошлого и в июне 2020 года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые якобы связаны с нарушением прав нацменьшинств, проживающих в этом регионе. Как заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти примут ответные меры в связи действиями США.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.