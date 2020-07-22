Главы МИД Великобритании и ФРГ обсудили "привлечение РФ к ответственности" за кибератаки

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил в среду со своим коллегой из ФРГ Хайко Маасом вопрос о "привлечении России к ответственности" за кибератаки, якобы осуществленные российскими хакерами. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном в среду по итогам его встречи с Маасом в Лондоне.

"Сегодня мы обсудили крайне важные вопросы международной повестки, в том числе привлечение России к ответственности за кибератаки и оказание давления на Китай, чтобы добиться соблюдения его международных обязательств перед жителями Гонконга", - отметил Рааб.

Министры также обсуждали "возможности для укрепления двусторонних связей в важных сферах, включая Иран, изменение климата и обеспечение евроатлантической безопасности". Затрагивались темы сотрудничества Великобритании и ФРГ в борьбе с распространением коронавируса нового типа, а также экономическое восстановление после пандемии.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, работающие на российские спецслужбы, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцин против коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения британской стороны голословными.