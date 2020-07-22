Офис Зеленского назвал прорывом согласование мер по обеспечению режима тишины в Донбассе

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Договоренность в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) о мерах обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля является прорывом в минском процессе. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины по итогам заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе, которое состоялось в среду в формате видеоконференции.

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", - отмечает офис президента.

Как отметили в офисе, "режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей".

Офис президента также сообщил, что в рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц для взаимного освобождения.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов выразил удовлетворение в связи достигнутой ее участниками договоренностью относительно принятия дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе. Он отметил, что "только благодаря вмешательству непосредственно в работу контактной группы и твердой позиции Дмитрия Козака (замглавы администрации президента РФ - прим. ТАСС) удалось преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня".

Местные выборы и минские соглашения

Подводя итоги сегодняшнего заседания, украинская сторона в очередной раз заявила, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях возможны исключительно после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей. Киев также настаивает, что выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины и с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

Однако, как указали представители РФ, Донецкой и Луганской народных республик, все эти требования прямо противоречат минскими соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после этого, как указано в минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.