Комитет представителей православных церквей при ЕС осудил изменение статуса Айя-Софии

БУХАРЕСТ, 23 июля. /ТАСС/. Комитет представителей православных церквей при Евросоюзе (CROCEU) осудил решение турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть. Об этом сообщило в среду информационное агентство Румынской православной церкви Basilica.ro .

"В эпоху демократии, человеческого достоинства и верховенства закона усилие стереть христианские истоки собора Святой Софии и столь грубо преобразовать этот памятник, принадлежащий всему человечеству, непонятно, удручающе и опасно", - цитирует агентство заявление CROCEU.

"Учреждения Евросоюза, особенно Еврокомиссия, в качестве защитника европейских и всемирных ценностей и как голоса граждан Европы могут сыграть незаменимую роль в защите мирового культурного наследия, исторической памяти и религиозного плюрализма", - указывается в документе.

Комитет представителей православных церквей при Евросоюзе со штаб-квартирой в Брюсселе основан в 2010 году. В него входят представители Константинопольского патриархата, Московского патриархата, Румынского патриархата, церкви Кипра и церкви Греции, отмечает Basilica.ro.