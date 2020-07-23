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Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за консульством в Хьюстоне

По словам президента США, "закрытие дополнительных дипмиссий всегда возможно"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американская администрация не исключает, что примет решение закрыть еще какие-то дипломатические представительства Китая в США вслед за генеральным консульством в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Что касается закрытия дополнительных посольств (дипмиссий - прим. ТАСС), то это всегда возможно", - сказал руководитель администрации США.

"Вы видите, что происходит. Мы думали, что там пожар - в том [генконсульстве КНР], которое мы закрыли. Все говорили: пожар, пожар. Видимо, они сжигали документы, бумаги. Хотел бы я знать, в чем там дело", - добавил Трамп. Он имел в виду сообщения из Хьюстона о том, что сотрудники китайского генконсульства после получения предписания американских властей о прекращении деятельности миссии начали сжигать документы.

Вашингтон потребовал во вторник от Пекина закрыть дипмиссию в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран. Власти Китая примут "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования, предупредил Ван Вэньбинь.

В США продолжают действовать консульства Китая в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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