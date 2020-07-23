Минюст США заявил, что экс-юриста Трампа вернули в тюрьму не из-за планов выпустить книгу

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Решение властей США перевести бывшего юриста президента Дональда Трампа Майкла Коэна в тюрьму из-под домашнего ареста не имеет отношения к его планам выпустить книгу с критикой в отношении главы Белого дома. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, которое поступило в среду в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Адвокаты Коэна и организация "Американский союз защиты гражданских свобод" ранее на этой неделе через суд потребовали от Минюста США отменить решение о возвращении экс-адвоката Трампа в тюрьму в штате Нью-Йорк. Они подчеркнули, что данная мера была принята из-за планов Коэна выпустить мемуары, в которых, как ожидается, он расскажет о работе с Трампом. Экс-адвокат якобы намерен заострить в книге внимание на том, что действующий президент США ранее неоднократно допускал расистские высказывания.

Минюст США представил ответ на данные требования Коэна. Как подчеркивается в документе, решение о его возвращении под стражу приняла не американская администрация, а сотрудник Федерального бюро тюрем США, поскольку экс-адвокат Трампа отказался в полной мере соблюдать условия домашнего ареста, в том числе носить электронный браслет. В Минюсте США подчеркнули, что Коэн может продолжать работу над книгой в тюрьме.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Из-за пандемии нового коронавируса в мае Коэн был переведен под домашний арест, однако 9 июля он был снова отправлен в тюрьму. Это произошло через несколько дней после того, как Коэн в "Твиттере" сообщил о намерении в конце сентября опубликовать книгу, где расскажет о годах работы с Трампом.