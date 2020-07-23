Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США проголосовала в среду за законопроект, который обязывает демонтировать все 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов, а также тем, кто выступал в защиту рабства на территории страны. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.
Инициативу поддержали 305 конгрессменов, 113 республиканцев высказались против. При этом 72 их однопартийца одобрили законопроект. Данное предложение на протяжение многих лет поддерживали темнокожие законодатели.
"Если мы демонтируем установленные в этом здании памятники каждому, кто когда-либо в своей жизни принимал неправильные решения, это место станет абсолютно пустым", - отметил перед голосованием конгрессмен Том Макклинток (республиканец от штата Калифорния).
Теперь законопроект отправляется в контролируемый республиканцами Сенат. Сотрудники пресс-службы лидера большинства в верхней палате законодательного органа Митча Макконнелла (от штата Кентукки) отказались отвечать на вопрос журналистов о планах законодателей по поводу инициативы. Если сенаторы и одобрят данный законопроект, то на него может наложить вето президент США Дональд Трамп. Он уже пригрозил заблокировать оборонный бюджет на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), если из него, как минимум, не уберут пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865).
Статуи конфедератов в Капитолии
На данный момент, согласно правилам, законодатели не могут демонтировать статуи в Конгрессе. Каждый штат отправляет в Капитолий по две статуи с целью "почтить людей, сыгравших важную роль в его истории". Их можно заменить, только если законодательный орган штата и губернатор согласны с этим.
Законопроект, принятый в среду в Палате представителей, обязывает передать статуи Смитсоновскому институту, в который входят основные музеи Вашингтона, либо вернуть их штатам. Кроме того, отмечается в документе, Библиотека Конгресса также должна будет убрать со всеобщего обозрения изображения конфедератов.
Власти некоторых штатов уже начали или даже завершили демонтаж статуй конфедератов, ранее отправленных в Конгресс.
Война с памятниками
Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью Джорджа Флойда 25 мая, после чего по многим городам США прокатились массовые акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и грабежами. В некоторых случаях вандалы портили монументы видным руководителям Конфедерации.
Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451 - 1506), а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732 - 1799) в Портленде (штат Орегон).
Конфедерация южных штатов
Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год.
Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, а рабство было отменено.
Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах и остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, убеждены, что они являются неотъемлемой частью истории страны.