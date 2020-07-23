Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США проголосовала в среду за законопроект, который обязывает демонтировать все 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов, а также тем, кто выступал в защиту рабства на территории страны. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу поддержали 305 конгрессменов, 113 республиканцев высказались против. При этом 72 их однопартийца одобрили законопроект. Данное предложение на протяжение многих лет поддерживали темнокожие законодатели.

"Если мы демонтируем установленные в этом здании памятники каждому, кто когда-либо в своей жизни принимал неправильные решения, это место станет абсолютно пустым", - отметил перед голосованием конгрессмен Том Макклинток (республиканец от штата Калифорния).

Теперь законопроект отправляется в контролируемый республиканцами Сенат. Сотрудники пресс-службы лидера большинства в верхней палате законодательного органа Митча Макконнелла (от штата Кентукки) отказались отвечать на вопрос журналистов о планах законодателей по поводу инициативы. Если сенаторы и одобрят данный законопроект, то на него может наложить вето президент США Дональд Трамп. Он уже пригрозил заблокировать оборонный бюджет на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), если из него, как минимум, не уберут пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865).

Статуи конфедератов в Капитолии

На данный момент, согласно правилам, законодатели не могут демонтировать статуи в Конгрессе. Каждый штат отправляет в Капитолий по две статуи с целью "почтить людей, сыгравших важную роль в его истории". Их можно заменить, только если законодательный орган штата и губернатор согласны с этим.

Законопроект, принятый в среду в Палате представителей, обязывает передать статуи Смитсоновскому институту, в который входят основные музеи Вашингтона, либо вернуть их штатам. Кроме того, отмечается в документе, Библиотека Конгресса также должна будет убрать со всеобщего обозрения изображения конфедератов.