Пекин против введения Британией упрощенной визовой системы для жителей Гонконга

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Китай выступает решительно против намерения Великобритании ввести упрощенную визовую систему для жителей Гонконга с января 2021 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства КНР в Лондоне.

"Британская сторона, несмотря на резкое сопротивление китайской стороны и неоднократные дипломатические представления, предоставляет заинтересованным лицам [жителям Гонконга] путь для получения гражданства [в Великобритании], тем самым грубо нарушая свои обязательства, грубо вмешиваясь во внутренние дела КНР, серьезно нарушая нормы международного права и ключевые принципы международных отношений", - говорится в документе. "В связи с этими действиями британской стороны мы выражаем свое сильное недовольство и решительный протест и готовы ответить на это", - сказано в заявлении посольства.

Согласно опубликованному в среду сообщению МВД Соединенного Королевства, Великобритания намерена с января 2021 года открыть возможности для подачи на визу для гонконгцев со статусом британских подданных за рубежом. По данным британского МИД, на территории Гонконга проживают почти 3 млн человек, имеющих статус британских подданных за рубежом, из них 350 тыс. уже обладают соответствующим паспортом, а остальные имеют возможность оформить этот документ. Если ранее жители Гонконга с такими паспортами могли находиться на территории Великобритании без визы в течение шести месяцев, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет. Проведя в Великобритании в общей сложности шесть лет (уже после получения постоянного вида на жительство), эти гонконгцы смогут подать запрос на получение гражданства.

На упрощение визовой процедуры Лондон пошел в ответ на принятие в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый 30 июня Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны). Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы", а британские власти заявили о "явном и грубом нарушении" Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году. Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.