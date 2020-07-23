Помпео подтвердил "союз и демократическое партнерство" США со странами Балтии

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не признавали вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии и не собираются признавать факт воссоединения Крыма с Россией. Об этом говорится в распространенном в среду Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео к 80-летию со дня подписания "Декларации Уэллеса". В этом документе Вашингтон отказался признавать вхождение в состав Советского Союза стран Балтии. Его подписал в июле 1940 года замгоссекретаря США Самнер Уэллес.

"Декларация Уэллеса" - не просто историческое свидетельство. Точно так же, как Соединенные Штаты никогда не признавали насильственное присоединение стран Балтии к Советскому Союзу, так и они никогда не смирятся с <...> аннексией Россией Крыма", - утверждает глава американской дипломатии.

Саму декларацию руководитель американского внешнеполитического ведомства назвал "вызывающим чувство гордости моментом в истории внешней политики США и дружбы с народами Эстонии, Латвии и Литвы".

По его версии, партнерские отношения между США и странами Балтии основаны на их "совместной приверженности демократии, правам человека и верховенству закона". "Я присоединяюсь к правительствам и народам Эстонии, Латвии и Литвы, отмечающим эту дату, подтверждая наш союз и демократическое партнерство, и надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество в последующие годы", - заключил шеф американской дипломатии.

Совместное заявление

Госдепартамент также опубликовал совместное заявление руководителей внешнеполитических ведомств США, Эстонии, Латвии и Литвы к 80-летию со дня подписания "Декларации Уэллеса".

"Историческое значение "Декларации Уэллеса" остается весьма актуальным в XXI веке, когда некоторые страны бросают вызов ключевым принципам и нормам основанного на правилах международного порядка, в частности, суверенитету и территориальной целостности. Принципы "Декларации Уэллеса" были обоснованно вновь использованы 25 июля 2018 года, когда Соединенные Штаты подтвердили свой отказ согласиться с попыткой аннексии Крыма Российской Федерацией", - говорится документе.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Российская сторона неоднократно отмечала, что государства Балтии последовательно проводят линию на пересмотр итогов Второй мировой войны, принижая, а то и вовсе отрицая роль советского солдата в освобождении мира от нацизма. Посол РФ в Литве Александр Удальцов заявлял в интервью русскоязычной газете "Обзор" в мае, что местные псевдоисторики, объявляя СССР наравне с Германией главным виновником войны, наклеивая ярлык "оккупантов" на советских воинов-освободителей и героизируя пособников нацистов, бросают вызов здравому смыслу и памяти миллионов людей, отдавших свои жизни борьбе с фашистской чумой.