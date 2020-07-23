Литва может запретить въезд представителям властей Белоруссии за преследование оппозиции

ВИЛЬНЮС, 23 июля. /ТАСС/. Литва может запретить въезд представителям властей Белоруссии, которых считает ответственными за преследование оппозиции. Об этом в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

"Если такая необходимость будет установлена, эти лица могут быть внесены в список нежелательных", - сказал он. Одновременно Вильнюс, по словам главы МИД, "предупредил соседей о том, что санкции не являются лучшим языком [общения]".

На прошлой неделе МИД Литвы выразил обеспокоенность в связи с событиями, которые сопровождают предвыборную президентскую кампанию в Белоруссии, а ее ход, по мнению внешнеполитического ведомства, говорит о том, что Минск все больше отдаляется от стандартов демократии.

В среду группа принадлежащих в основном к оппозиции депутатов Сейма (парламента) Литвы, к которым присоединились депутаты Европарламента от балтийской республики, обратились к руководству ЕС с призывом ввести санкции в отношении властей Белоруссии за преследование оппозиции и нарушения прав человека. "Санкции [в отношении властей Белоруссии] были отменены в 2016 году, однако новая волна жестоких репрессий режима против своих политических оппонентов, участников мирных протестов, независимых СМИ и гражданского общества ясно показывает, что это решение должно быть незамедлительно пересмотрено", - сказано в обращении.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.