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Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением из Белоруссии за призывы к "майдану"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранные СМИ могут быть выдворены из страны за несоблюдение законов и призывы к "майданам".

"Би-би-си, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти. <...> Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь, - сказал Лукашенко в четверг на совещании с руководством экономического блока страны, слова которого приводит агентство БелТА. - Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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