Лондон считает возможным заключение соглашения об отношениях с ЕС в сентябре

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Разногласия между Великобританией и Евросоюзом по поводу будущих отношений сохраняются, однако соглашение все еще возможно достичь в сентябре. Такое мнение высказал представитель британского премьер-министра на переговорах с ЕС Дэвид Фрост в заявлении, распространенном в четверг по итогам очередного раунда дискуссий.

"Несмотря на все сложности, на основании работы, которую мы проделали в июле, моя оценка такова, что соглашение все еще возможно заключить в сентябре, и что мы должны продолжать работать, исходя из этой идеи", - заявил Фрост.

По его словам, в целом в Лондоне состоялись "конструктивные дискуссии по торговле товарами и услугами и по ряду секторальных соглашений, особенно по транспорту, сотрудничеству в области социального обеспечения и участию в программах ЕС".

"Но в сложных областях остаются значительные разногласия", - признал Фрост, назвав такими камнями преткновения так называемые единые правила игры и вылов рыбы. По первому вопросу Лондон считает, что ЕС намерен связать Великобританию законами и стандартами Евросоюза, определяя таким образом британские внутренние правовые режимы, и противостоит таким попыткам. По второму вопросу королевство считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя их несовместимыми с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства.

Неформальные переговоры продолжатся на следующей неделе, а начало следующего полноформатного раунда намечено на 17 августа.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.