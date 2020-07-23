КНР может не признать BN (O) паспорт жителей Гонконга документом для выезда за рубеж

ТАСС, 23 июля. Пекин, возможно, не признает паспорт британского подданного за рубежом (British National (Overseas), BN (O)), имеющийся у некоторых жителей Гонконга, в качестве действительного документа для выезда из Китая. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.

"Несмотря на серьезные дипломатические представления, Лондон упорствовал в своих политических манипуляциях с паспортом британского подданного за рубежом, - цитирует Ван Вэньбиня агентство Синьхуа. - Китай рассмотрит вопрос о признании данного документа недействительным для выезда из страны, а также оставит за собой право принимать дальнейшие меры". Он отметил, что Китай считает планы Великобритании о применении упрощенной визовой системы для жителей Гонконга "нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР".

22 июля глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател заявила, что Великобритания намерена с января 2021 года упростить визовую процедуру для гонконгцев со статусом британских подданных за рубежом, в результате чего со временем они смогут получить гражданство этой страны. Если ранее обладатели паспортов BN (O) могли находиться на территории Великобритании без визы в течение шести месяцев, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет. Проведя в Соединенном Королестве в общей сложности шесть лет (уже после получения постоянного вида на жительство), эти гонконгцы смогут подать запрос на получение гражданства.