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КНР может не признать BN (O) паспорт жителей Гонконга документом для выезда за рубеж

Китай также считает планы Великобритании об упрощенной визовой системе для жителей Гонконга "нарушением международного права"

ТАСС, 23 июля. Пекин, возможно, не признает паспорт британского подданного за рубежом (British National (Overseas), BN (O)), имеющийся у некоторых жителей Гонконга, в качестве действительного документа для выезда из Китая. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.

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"Несмотря на серьезные дипломатические представления, Лондон упорствовал в своих политических манипуляциях с паспортом британского подданного за рубежом, - цитирует Ван Вэньбиня агентство Синьхуа. - Китай рассмотрит вопрос о признании данного документа недействительным для выезда из страны, а также оставит за собой право принимать дальнейшие меры". Он отметил, что Китай считает планы Великобритании о применении упрощенной визовой системы для жителей Гонконга "нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР".

22 июля глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател заявила, что Великобритания намерена с января 2021 года упростить визовую процедуру для гонконгцев со статусом британских подданных за рубежом, в результате чего со временем они смогут получить гражданство этой страны. Если ранее обладатели паспортов BN (O) могли находиться на территории Великобритании без визы в течение шести месяцев, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет. Проведя в Соединенном Королестве в общей сложности шесть лет (уже после получения постоянного вида на жительство), эти гонконгцы смогут подать запрос на получение гражданства.

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На упрощение визовой процедуры Лондон пошел в ответ на принятие 30 июня Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом специальном административном районе особые органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы", а британские власти заявили о "явном и грубом нарушении" Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году. Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.

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