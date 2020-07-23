Оппозиция призвала СБУ открыть дело о незаконной работе лабораторий США на Украине

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело о незаконном тестировании американцами бактериологического оружия на украинцах. Об этом сообщил в четверг автор обращения депутат Ренат Кузьмин.

"Депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили главе СБУ Ивану Баканову депутатский запрос относительно совершения уголовных правонарушений в связи с размещением и функционированием на территории Украины американских биолабораторий", - написал он в Facebook, опубликовав текст обращения.

Парламентарии требуют возбудить дело по факту "шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями". Факты таких заражений, утверждает Кузьмин, "скрыты от широкой общественности властями".

По информации авторов обращения, в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев, в 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году их было уже 800, а в 2015 году только в одном Николаеве подопытными стали 100 человек. Среди прочих фактов Кузьмин назвал вспышку вируса нетипичного гриппа, схожего с коронавирусом, в январе 2016 года в Харькове, от которого умерли 20 украинских военнослужащих, а более 200 человек были госпитализированы. Через два месяца, добавил он, от свиного гриппа на Украине погибли 364 человека, а в 2017 году в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А.

Работу американских лабораторий в стране, утверждают оппозиционные депутаты, курировали экс-сенатор США Ричард Лугар и бывший американский лидер Барак Обама, со стороны Украины этим вопросом занимались высшие должностные лица государства и чиновники Министерства здравоохранения, включая бывшую и. о. министра Ульяну Супрун. "По имеющимся сведениям, именно Супрун "ликвидировала" на Украине санитарно-эпидемиологическую службу и способствовала американским военным в создании своих биолабораторий на базе ликвидированных украинских", - подчеркнул Кузьмин.

Авторы обращения призвали СБУ и президента Украины "разобраться и дать четкие, внятные ответы на вопросы, касающиеся национальной безопасности Украины и выживания всего человечества".

О биолабораториях США

В апреле ряд украинских телеканалов, в том числе "1+1" и NewsOne, сообщили, что на Украине действуют американские военные биолаборатории, где проводятся опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней. В том же месяце депутаты Верховной рады - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин сообщили, что направили в органы государственной власти обращения с требованием предоставить отчет о работе 15 американских биолабораторий в стране. Они напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на украинской территории в лабораториях, финансируемых Вашингтоном, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на Украине объекты, подчиняющиеся Пентагону и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 конституции Украины. В ОПЗЖ также высказали подозрения, что лаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в американском посольстве их отвергли. Кроме того, партия установила, что диппредставительство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.