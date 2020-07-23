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Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта военного бюджета на 2021 год

В нем приоритетная роль отводится "стратегической конкуренции с Россией"
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© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), в котором "стратегической конкуренции с Россией" отводится приоритетная роль. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

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Согласно трансляции, 86 сенаторов поддержали документ, 14 высказались против.

Во вторник свою версию проекта оборонного бюджета одобрила Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат.

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