Глава ВОЗ назвал необоснованными комментарии Помпео, касающиеся организации

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Комментарии госсекретаря США Майкла Помпео о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сделанные им на днях в Лондоне, являются неприемлемыми и необоснованными, заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Так глава организации отреагировал на сообщения прессы о том, что Помпео на встрече с британскими парламентариями якобы заявил о подкупе руководства ВОЗ Китаем.

"Эти комментарии являются неверными, неприемлемыми и не имеют оснований", - отметил он. "Единственная цель всей нашей организации - это спасение жизней, - подчеркнул гендиректор. - ВОЗ не будет разрушена этими комментариями".

"Одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся, является политизация этой пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19]", - указал Тедрос Аданом Гебрейесус. "Я призываю все страны работать вместе. Политика и пристрастность усугубили дело. Очень важны научные решения и солидарность [в борьбе с пандемией]", - добавил гендиректор.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Помпео заявил во время приватной встречи с британскими законодателями в Лондоне во вторник, что, согласно данным разведки, "Китай "купил" главу Всемирной организации здравоохранения". Агентство сослалось на "знакомых с данным вопросом лиц", не раскрыв их имен.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.