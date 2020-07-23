Минюст США расследует применение правоохранителями силы при подавлении беспорядков

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц начинает расследование в связи с предполагаемым применением федеральными правоохранителями силы в июне против протестовавших в американской столице, а также при недавнем подавлении беспорядков в городе Портленд (штат Орегон). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте генерального инспектора.

"Аппарат генерального инспектора открыл расследование в связи с утверждениями о применении силы сотрудниками правоохранительных органов <...> в Портленде, штат Орегон, в июле 2020 года", - сказано в сообщении. Следственные мероприятия будут проходить в координации с генеральным инспектором министерства внутренней безопасности.

Помимо этого, Хоровитц намерен "провести обзор роли и обязанностей Минюста и его правоохранительных органов в реагировании на акции протеста и гражданские беспорядки в Вашингтоне и Портленде в течение предыдущих двух месяцев". В частности, генеральный инспектор намерен изучить, какой инструктаж был проведен для подчиняющихся Минюсту правоохранителей, соблюдение ими "идентификационных требований", а также политики Минюста в отношении применения спецсредств и химических веществ.

На прошлой неделе вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в Портленде. Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Президент США Дональд Трамп (республиканец) ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительные меры для борьбы с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.