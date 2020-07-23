Reuters: сын Карлоса Гона заплатил $500 тыс. за помощь в побеге отца из Японии

ТАСС, 23 июля. Сын бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона заплатил сумму в размере $500 тыс. в криптовалюте Питеру Тейлору - одному из подозреваемых в организации побега Гона из Японии - за помощь отцу. Об этом со ссылкой на текст судебного иска в четверг сообщило агентство Reuters.

По его информации, деньги поступили Питеру Тейлору после того, как он и его отец, бывший боец американского спецназа Майк Тейлор, помогли Гону бежать, поместив в ящик для аппаратуры и транспортировав его в частный бизнесджет. Сторона обвинения в подробном виде представила информацию о денежных переводах в судебном иске, выступая против повторного ходатайства об освобождении со стороны Тейлоров.

3 июля прокуратура Токио официально объявила о том, что обратилась к США с просьбой о выдаче экс-бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в том, что они организовали побег из Японии бывшего руководителя автомобилестроительного альянса. Запрос основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Майкл Тейлор и его сын Питер были арестованы в США по запросу японских властей. 18 июля агентство Bloomberg информировало, что организаторы побега предприняли новую попытку добиться своего освобождения из-под стражи в США под залог.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе поездом приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В его международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнесджет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.