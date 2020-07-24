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Помпео: прежняя система взаимодействия США с Китаем потерпела крах

Прежняя система взаимодействия США с Китаем потерпела крах, и к ней нельзя возвращаться - Помпео.

Республиканская партия США отказалась от проведения предвыборного съезда во Флориде
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