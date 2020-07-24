СМИ: на борту пассажирского лайнера в небе над Сирией не было военных или политиков

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Ни одного политика или военного не было на борту иранского пассажирского самолета, инцидент с которым произошел в четверг вечером в небе над Сирией. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Также отмечается, что лайнер в настоящий момент находится на пути возвращения в Тегеран.

В четверг вечером два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По словам пилота иранского лайнера, истребители были американскими.