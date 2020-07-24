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СМИ: на борту пассажирского лайнера в небе над Сирией не было военных или политиков

Ранее два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Ни одного политика или военного не было на борту иранского пассажирского самолета, инцидент с которым произошел в четверг вечером в небе над Сирией. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Также отмечается, что лайнер в настоящий момент находится на пути возвращения в Тегеран.

В четверг вечером два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По словам пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

Теги
СШАИранСирия
Иран назвал США ответственными за любое происшествие с лайнером на пути в Тегеран
Ранее к иранскому пассажирскому самолету приблизились два истребителя в небе над Сирией
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