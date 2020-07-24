Трамп считает, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг после разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия "переживает трудные времена" из-за распространения нового коронавируса.

"Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они [Россия] переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Он также добавил, что в последнее время провел переговоры и с главами других государств, которые испытывают проблемы из-за инфекции.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, дальнейшее возобновление экономической активности, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. В США, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, основанным на информации федеральных и местных властей, количество случаев инфицирования достигло 4 005 414, вылечились 1 210 849 человек, умерли 143 820 пациентов с коронавирусом.