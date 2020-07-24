{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп считает, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса

Ранее президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг после разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия "переживает трудные времена" из-за распространения нового коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они [Россия] переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Он также добавил, что в последнее время провел переговоры и с главами других государств, которые испытывают проблемы из-за инфекции.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, дальнейшее возобновление экономической активности, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. В США, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, основанным на информации федеральных и местных властей, количество случаев инфицирования достигло 4 005 414, вылечились 1 210 849 человек, умерли 143 820 пациентов с коронавирусом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Самолет иранской авиакомпании Mahan Air успешно приземлился в аэропорту Тегерана
Ранее два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету в небе над Сирией
Читать полностью