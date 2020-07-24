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Самолет иранской авиакомпании Mahan Air успешно приземлился в аэропорту Тегерана

Ранее два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету в небе над Сирией

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, к которому ранее приблизились два истребителя в небе над Сирией, успешно приземлился в аэропорту Тегерана. Об этом сообщило в пятницу агентство Tasnim.

Отмечается, что лайнер приземлился в столичном аэропорту имени Имама Хомейни. Самолет вернулся в Тегеран после дозаправки в Бейруте.

Компания Mahan Air пообещала сделать официальное заявление относительно инцидента с самолетом в небе над Сирией в течение дня.

В четверг вечером два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По словам пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

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