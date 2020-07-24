Помпео считает, что страны мира должны сделать выбор между "свободой и тиранией"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с утверждением, что выбор между США и Китаем для других стран в сущности представляет собой выбор между "свободой и тиранией". Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы после того, как выступил с крайне жесткой по тону речью по американо-китайским отношениям "Коммунистический Китай и будущее свободного мира" в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда (штат Калифорния).

Главе Госдепартамента был задан вопрос о том, могут ли другие страны мира, в частности, такие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония, Австралия и Вьетнам, рассчитывать на США так же, как страны Европы полагались на Вашингтон в рамках плана Маршалла. "Несомненно", - указал Помпео. Планом Маршалла называют программу США по восстановлению экономики в европейских странах после Второй мировой войны. Она была выдвинута в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом и вступила в действие в апреле 1948 года.

"Риторика выбора стороны не кажется мне безосновательной, но я смотрю на нее несколько иначе, чем просто на выбор между США и Китаем", - подчеркнул госсекретарь. Он отметил, что, американские власти просят остальные страны сделать "выбор между свободой и тиранией".

"Зачастую в этих случаях необходимо лидерство Америки, им [странам] нужно знать, что Америка выступит на их стороне", - подчеркнул Помпео, указав, что за время нахождения у власти администрации президента США Дональда Трампа многие страны начали проявлять "большую готовность защищать свои собственные свободы и свободы своих народов". Он уточнил, что Вашингтон призывает другие страны действовать "не в интересах Америки", а ради "собственной независимости, свободы и защиты прав своих людей".

В своей речи Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты предлагают противопоставить Китаю альянс нового формата, в который войдут государства - единомышленники. По версии Помпео, КНР представляет своими действиями вызов, с которым Запад еще "не сталкивался прежде". "Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств - альянс демократий. У нас есть средства. Теперь нам нужна воля", - отметил Помпео.

Во вторник он обвинил руководство КНР в попытках хищения американской интеллектуальной собственности с помощью китайских государственных компаний. Выступая на пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, он заявил, что США хотят сформировать международную коалицию для противостояния угрозам, которые, с точки зрения Вашингтона, исходят от Китая.