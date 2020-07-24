WP: власти США направляют федеральные силы в Сиэтл для борьбы с преступностью

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл (штат Вашингтон) для борьбы с преступностью. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) страны.

В город отправят подразделения Таможенной и пограничной службы США (при МВБ), специально обученные для разгона массовых беспорядков. Обычно эти подразделения задействуют, когда протестующие собираются на пунктах пересечения международной границы.

Источники издания не располагают информацией о том, сколько именно сотрудников прибудут в Сиэтл. При этом решение об их отправке, подчеркивает газета, не является реакцией на новые демонстрации в городе. Не исключено, что подразделения будут держать на случай выхода ситуации из-под контроля. 19 июля в Сиэтле не менее 12 полицейских были ранены в результате столкновений участников акций протеста в рамках движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") с сотрудниками правоохранительных органов.

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив допуск туда экстренных служб. Контроль над ним городских властей был восстановлен только 1 июля.

Трамп сообщил в среду, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в американских городах.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.