Помпео считает, что американские СМИ подвержены влиянию "китайской пропаганды"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил обеспокоенность тем, что американские средства массовой информации подвержены влиянию "китайской пропаганды". На этом шеф американской дипломатии акцентировал внимание, отвечая на вопросы после выступления в четверг в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния.

"Я также обеспокоен американскими средствами массовой информации", - отметил Помпео. "Американские [информационные] организации подхватывают эти сюжетные линии и фактически распространяют дальше китайскую пропаганду", - пояснил свою мысль он.

Госсекретарь также выразил недовольство появлением в прессе США публикаций и комментариев, авторы которых, с его точки зрения, "чуждо настроены к американскому образу жизни".

Газета The Wall Street Journal в июне опубликовала авторскую статью экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джуда Бланшетта и Сета Джонса. Они выразили уверенность в том, что США проигрывают Китаю информационную войну, в том числе в отношении темы происхождения и последствий коронавируса нового типа. Эксперты, в частности, обратили внимание на то, что большинство американцев вынуждено формировать свое представление о Китае на основе того, что руководство этой страны решает перевести на английский язык.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".