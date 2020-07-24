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Reuters: истребители США держались на безопасном расстоянии от самолета Ирана

По данным агентства, истребители находились в пределах видимости от пассажирского самолета

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американские истребители F-15 держались на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

Они утверждают, что истребители находились в пределах видимости от пассажирского самолета.

В четверг вечером два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута, где совершил дозаправку, а затем вернулся в Тегеран. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

Теги
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