Reuters: истребители США держались на безопасном расстоянии от самолета Ирана

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американские истребители F-15 держались на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

Они утверждают, что истребители находились в пределах видимости от пассажирского самолета.

В четверг вечером два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута, где совершил дозаправку, а затем вернулся в Тегеран. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.