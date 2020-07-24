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Пентагон: F-15 сопровождал самолет Ирана с учетом международных стандартов

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Истребитель F-15 в четверг держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air ("Махан эйр") в небе над Сирией, проводил сопровождение с учетом международных стандартов. Об этом сообщил корр. ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

"Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air ("Махан эйр"), F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами", - утверждал он. Урбан говорил об одном истребителе F-15, ранее сообщалось, что их было два.

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СШАИран
Reuters: истребители США держались на безопасном расстоянии от самолета Ирана
По данным агентства, истребители находились в пределах видимости от пассажирского самолета
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