Тайвань продлил безвизовую программу для россиян еще на год

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 июля. /ТАСС/. Власти Тайваня продлили безвизовый режим для граждан ряда стран, включая Российскую Федерацию, еще на год. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства острова в четверг.

"С 1 августа 2020 года экспериментальная программа безвизового въезда для граждан Таиланда, Филиппин, Брунея и России будет продлена на год, до 31 июля 2021 года", - отмечается в заявлении.

При этом ведомство уточнило, что продление безвизового режима вовсе не означает снятия противоэпидемических ограничений, накладывающих временный запрет на въезд всех иностранных туристов на территорию Тайваня в условиях пандемии COVID-19.

Отмечается, что решение о снятии этих ограничений будет принимать оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации в конкретных странах.

Безвизовый въезд для россиян на срок до двух недель был открыт в сентябре 2018 года в тестовом режиме на год, а в связи с успехом этой программы затем был продлен до 31 июля 2020 года. По данным тайваньской иммиграционной службы, в минувшем году поток россиян на остров возрос более чем на 400%.

До пандемии рейсы из Владивостока и Москвы в Тайбэй (административный центр Тайваня) осуществляли две российские авиакомпании - S7 и чартерная Royal Flight.