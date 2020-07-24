СМИ: ФБР в 2016 году использовало брифинг для Трампа для сбора данных о его штабе

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводило в 2016 году традиционный контрразведывательный брифинг для на тот момент кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа лишь для того, чтобы собрать дополнительную информацию о его предвыборном штабе в рамках расследования. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Times.

Брифинги по вопросам национальной безопасности для официальных кандидатов в президенты от двух главных политических партий США проводятся еще до выборов для того, чтобы ввести их в курс событий на мировой арене и помочь им сориентироваться в международных проблемах. В 2016 году ФБР начало расследование приписываемых связей избирательного штаба нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Россией. Оно получило кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня".

Газета ссылается на рассекреченные документы, которые директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф передал республиканцам в Конгрессе. Они изучают причины проведения данного разбирательства.

В документах отмечается, что агент Джозеф Пьена, который руководил данным расследованием, проводил брифинг для Трампа. Пьена не предупреждал будущего президента о том, что ФБР ведет данное расследование, а только пытался собирать информацию о его штабе.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.