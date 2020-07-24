В Сирии боевик сдался правительственной армии и сообщил о провокациях с участием США

ТАДМОР /Сирия/, 24 июля. /ТАСС/. Боевик из группировки "Магавир ас-Саура", лагерь которой расположен на территории зоны Эт-Танф, где находится военная база США в Сирии, сбежал и сдался правительственным войскам. Как сообщил журналистам бывший участник незаконного вооруженного формирования Хасан Абдул Атра, группировка участвовала в провокациях в отношении сирийской армии, чтобы дать повод американским военным нанести удары по ее позициям.

"Мы должны были провести провокацию против сирийской армии, чтобы дать американцам повод нанести по ней удар. <...> Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар", - рассказал Абдул Атра.

По его словам, группа боевиков, в состав которой входил Абдул Атра, должна была подъехать на пикапах к позициям сирийской армии как можно ближе и вынудить солдат открыть огонь. Однако в ходе трех попыток провокаций, в которых принял участие сбежавший участник группировки, сирийские военные не стали стрелять по ним и не дали повода американским военным для атаки.

Он добавил, что стал бойцом группировки "Магавир ас-Саура" после того, как оказался в лагере беженцев Эр-Рукбан, где его завербовали, убедив, что, если он вернется на подконтрольную сирийским властям территорию, то будет убит. "На территории Эт-Танф очень серьезно промывают мозги. Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх, убеждают в том, что сирийские силовики, россияне и иранцы будут убивать их. Нам показывали видео о том, что правительственные войска разрушили мечети в Пальмире, что уничтожили все плантации и пальмовые рощи", - сказал бывший боец группировки.

При этом, как отметил Абдул Атра, командование группировки, отправляя бойцов на провокации, принимает меры, чтобы они не смогли сбежать. "Чтобы бойцы не могли бежать, командиры заливают в пикапы [на которых передвигается группа] топливо всего на 10-15 километров", - сказал он.

После того, как Абдул Акра сдался правительственной армии, он дал показания сирийским спецслужбам о деятельности "Магавир ас-Сауры" и был отпущен.

Бывших бойцов запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" принимают в ряды группировки "Магавир ас-Саура", которая действует в зоне Эт-Танф, сообщил Атра.

"Я сам видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов, и все они были боевиками ИГ и "Джебхат ан-Нусры". Их приняли и в дальнейшем распределили по позициям зоны Эт-Танф. Несколько раз с севера приходили люди с длинными волосами и бородами и без контроля на наших "опорниках" [опорных пунктах] шли прямиком на американскую базу", - сказал он журналистам.

Абдул Атра также заявил, что группировка "Магавир ас-Саура", куда он был завербован, финансируется со стороны США, а ее бойцов тренируют с оружием американского производства. "Каждый боец проходил 15-дневную подготовку - учили обращаться с разными видами оружия. Меня почти сразу определили в пулеметчики - учили стрелять из американского пулемета 50-го калибра, который устанавливают на пикапы. <...> Американцы дают командиру ["Магавир ас-Сауры"] Мухаммеду Аттале деньги, которые он лично распределяет в группировке", - рассказал бывший участник незаконного формирования.

Ранее в районе города Тадмор вблизи Пальмиры были задержаны бойцы "Магавир ас-Сауры" после того, как группа из восьми человек на мотоциклах наехала на минное поле. В результате пятеро боевиков погибли и трое были задержаны солдатами правительственной армии Сирии. Задержанные сообщали, что их готовили при участии американских военных инструкторов, а задачей группы был сбор информации о сирийских, российских и иранских военных объектах.

О лагере Эр-Рукбан

Военная база США в районе населенного пункта Эт-Танф располагается на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В подконтрольную ей территорию входит 55-километровая зона вокруг города. Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере, находящемся на территории оккупированной США зоны Эт-Танф, в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тыс. беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана.