Трамп: США создали новый вид ВС, чтобы не допустить господства России и Китая в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение о создании Космических сил США, поскольку опасался, что Китай и Россия будут ключевыми игроками в космосе. Об этом американский лидер сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Говоря о шагах, предпринятых ранее его администрацией, глава Белого дома отметил: "Еще одно наше достижение - это Космические силы США". "Я даже не говорил об этом во время предвыборной кампании. Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и Россия собирались играть доминирующую роль в космосе", - заявил президент США.

Трамп отметил, что не желал допустить такого развития событий. "А теперь мы будем играть доминирующую роль. Они не очень рады тому, что мы создали Космические силы", - утверждал американский лидер.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом ВС США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий.