{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп решил не проводить съезд республиканцев во Флориде, чтобы не подавать плохой пример

Первая часть съезда пройдет в августе в Шарлотте

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался от проведения мероприятий предвыборного съезда правящей Республиканской партии в Джексонвилле (штат Флорида) в августе, поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о том, почему было принято такое решение, Трамп сказал: "Мы подаем пример. Мы не хотим, чтобы люди находились так близко другу к другу". "Я подумал, что обязан не допускать большого скопления людей в помещении, целой толпы", - добавил он.

В Джексонвилле должна была пройти вторая часть съезда, на которой ожидалось выступление президента. Первая часть пройдет в августе в Шарлотте (штат Северная Каролина), где партия официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах. "Это будет необычный съезд, но он будет очень безопасным", - заверил Трамп.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Трамп готов направить до 75 тыс. сотрудников федеральных сил для борьбы с преступностью
Президент США отметил, что демократы отказываются от его помощи
Читать полностью