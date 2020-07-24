Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.

"Утром 24 июля Министерство иностранных дел Китая известило посольство США в КНР о своем решении отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства Соединенных Штатов в Чэнду. Министерство также выдвинуло конкретные требования к генеральному консульству [США в Чэнду] о прекращении всей деятельности и мероприятий", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

В документе подчеркивается, что 21 июля США американская сторона "в одностороннем порядке предприняла провокацию", "резко потребовав" от Китая закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне". "Этот шаг США является серьезным нарушением норм международного права, ключевых принципов международных отношений и консульского соглашения между Китаем и США, что нанесло серьезный ущерб двусторонним отношениям", - указывается в сообщении.

Законное требование

Требование Китая к США закрыть американское генеральное консульство в Чэнду является необходимым и законным, действия КНР соответствуют нормам международного права, говорится в заявлении.

"Принятые Китаем меры являются законным и необходимым ответом на неоправданные действия Соединенных Штатов", - сказано в заявлении. "Действия КНР соответствуют нормам международного права, ключевым принципам международных отношений и дипломатической практики", - говорится в документе.

Ответственность за эскалацию

Также в ведомстве заявили, что ответственность за эскалацию напряженности в отношениях Китая и США лежит на американской стороне.

"Текущая ситуация в китайско-американских отношениях - это не то, что хочет видеть Китай, и ответственность [за это] целиком и полностью лежит на американской стороне", - сказано в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении. "Мы в очередной раз призываем американскую сторону аннулировать соответствующее ошибочное решение [о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне] и предпринять усилия для возвращения двусторонних отношений в нормальное русло", - говорится в документе.

22 июля МИД Китая сообщил о требовании американских властей закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне (штат Техас). Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти КНР примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус пояснила, что решение о закрытии китайского дипломатического учреждения в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа ранее сообщило, что Вашингтон принял решение не возобновлять работу консульства США в Ухане, чтобы предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Деятельность американского представительства в Ухане была приостановлена в январе на фоне распространения нового коронавируса.