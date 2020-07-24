Китай дал 72 часа на закрытие генконсульства США в Чэнду

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство США в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) должно закрыться к утру понедельника по местному времени. Об этом 24 июля на своей странице в Twitter написал главный редактор китайского государственного издания Global Times ("Хуаньцю шибао") Ху Сицзинь.

"Китай потребовал от США закрыть их генеральное консульство в Чэнду. Насколько мне известно, в соответствии с принципом взаимности китайская сторона также дала американской стороне 72 часа на закрытие [генконсульства]", - говорится в сообщении.

"Китай уведомил американскую сторону о своем решении сегодня в 10:00 по пекинскому времени (05:00 мск). Это означает, что к 10:00 утра понедельника генконсульство США в Чэнду должно быть закрыто", - написал Ху Сицзинь.

24 июля МИД КНР уведомил посольство США в Китае о своем решении закрыть американское генеральное консульство в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Меры были приняты в ответ на выдвинутое ранее требование США к Китаю закрыть его генконсульство в Хьюстоне (штат Техас). Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР, действия США стали "серьезным нарушением норм международного права, ключевых принципов международных отношений и консульского соглашения между Китаем и США и нанесли ущерб двусторонним отношениям". Согласно китайскому внешнеполитическому ведомству, требование китайской стороны закрыть генконсульство США в Чэнду "является законным и необходимым ответом" на действия американской стороны.

22 июля МИД Китая сообщил о требовании американских властей закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти КНР примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус пояснила, что решение о закрытии китайского дипломатического учреждения в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".