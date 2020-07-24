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Полиция задержала 55 участников акции протеста у резиденции Нетаньяху

Их подозревают в нарушении общественного порядка, нападении на сотрудников полиции и насилии в отношении других демонстрантов

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали 55 участников массовой акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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"Вчера вечером в Иерусалиме прошла согласованная с полицией акция протеста. После ее завершения остались протестующие, которые отказались разойтись. Полиция была вынуждена действовать для восстановления общественного порядка. Были задержаны 55 подозреваемых в нарушении общественного порядка, нападении на сотрудников полиции и насилия в отношении других демонстрантов", - говорится в сообщении.

По данным газеты The Times of Israel, в четверг вечером в очередной акции протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме приняли участие около 4 тысяч человек. Полиция для восстановления порядка активно применяла водометы, отмечает издание.

Акции у резиденции премьера не прекращаются с середины июля. Протестующие требуют отставки правительства на фоне развивающегося в стране кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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