Парламент Болгарии принял отставку пятерых министров правительства страны

СОФИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии в пятницу приняло отставку министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова, министра экономики Эмила Караниколова, министра здравоохранения Кирила Ананиева и министра туризма Николины Ангелковой. Большинством голосов, 116 "за" и 89 "против", парламентарии избрали на пост главы МВД Христо Терзийского, министром экономики Лычезара Борисова, министром финансов Кирила Ананиева, министром здравоохранения Костадина Ангелова, министром туризма вице-премьера Марияну Николову.

Перемены в правительстве предложил в четверг, по итогам заседания коалиционного совета, премьер-министр Бойко Борисов. Сам глава правительства на заседании парламента не присутствовал.

Решение об отставке министров было принято на фоне массовых акций протеста, которые уже две недели продолжаются в Болгарии. Протестующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны.