{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Болгарии принял отставку пятерых министров правительства страны

Парламентарии также избрали на пост главы МВД Христо Терзийского

СОФИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии в пятницу приняло отставку министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова, министра экономики Эмила Караниколова, министра здравоохранения Кирила Ананиева и министра туризма Николины Ангелковой. Большинством голосов, 116 "за" и 89 "против", парламентарии избрали на пост главы МВД Христо Терзийского, министром экономики Лычезара Борисова, министром финансов Кирила Ананиева, министром здравоохранения Костадина Ангелова, министром туризма вице-премьера Марияну Николову.

На эту тему
Акции протеста в болгарской столице: чего требуют демонстранты

Перемены в правительстве предложил в четверг, по итогам заседания коалиционного совета, премьер-министр Бойко Борисов. Сам глава правительства на заседании парламента не присутствовал.

Решение об отставке министров было принято на фоне массовых акций протеста, которые уже две недели продолжаются в Болгарии. Протестующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны.

Теги
Болгария
Китай прокомментировал меры в ответ на закрытие генконсультва в Хьюстоне
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что меры полностью соответствуют нормам международного права
Читать полностью